Беннет рассказал об отказе Путина от встречи с Зеленским в 2021 году

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с утверждением, что президент РФ Владимир Путин еще в 2021 году категорически отказывался от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, ссылаясь на неонацистские настроения в Киеве, которым потакают украинские власти.

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Беннет занял пост израильского премьера в июне 2021 года, сменив на нем Биньямина Нетаньяху, до тех пор без перерыва возглавлявшего кабмин с 2009 года. В октябре 2021 года Беннет отправился с первым визитом в РФ, его встреча с Путиным состоялась тогда в Сочи - в резиденции Бочаров Ручей. Об этой беседе политик подробно вспомнил в ходе почти пятичасового интервью, отрывки из которого были показаны в субботу вечером в эфире 12-го канала израильского телевидения, а полная версия опубликована на канале экс-премьера на YouTube.

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Беседу вел стендап-комик и писатель Ханох Даум. Вспоминая об эпизоде с Зеленским, Беннет рассказал, что украинский лидер сам попросил его попытаться наладить контакт с Путиным, и с улыбкой заметил, что до прихода в политику Зеленский был коллегой Даума.

"За два дня до этого, когда стало известно о моем визите [в Россию], мне позвонил некто по имени Зеленский, президент Украины. Говорят, он еврей и комик. Представьте себе, что Ханох Даум стал премьером", - вспоминал Беннет. "Боже упаси", - воскликнул в ответ интервьюер.

По словам Беннета, Зеленский "очень вежливо попросил передать Путину просьбу позвонить ему, встретиться с ним".

"Я выжидал с этой просьбой, мы [с Путиным] уже общались пять с половиной часов, беседовали, беседовали, и потом я говорю: "Послушайте, Зеленский попросил, и я прошу от его имени, чтобы вы встретились", - привел экс-премьер свою версию разговора с российским президентом.

В этот момент, утверждает Беннет, тон беседы резко изменился. "До тех пор он [Путин] был милейшим собеседником, и вдруг - ледяной взгляд: "Они нацисты, они разжигают войну. Я не стану с ним [Зеленским] встречаться". У него целый тезис, целая теория по этому поводу. И это снова возвращает нас ко Второй мировой, к действиям Украины, и, конечно, они тогда в чем-то содействовали Германии", - утверждал политик.

Экс-премьер отметил, что эта перемена в тоне разговора с российским президентом стала для него неожиданной.