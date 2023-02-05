Жители Шанхая впервые за три года отметили Праздник фонарей

Впервые за последние три года жители Шанхая отмечают в воскресенье Праздник фонарей (юаньсяоцзе) без локдаунов, кодов здоровья, ПЦР-тестов и многочисленных антиковидных ограничений. Этот праздник знаменует собой окончание двухнедельных народных гуляний по случаю Нового года по лунному календарю.

С самого утра шанхайцы и приезжие туристы устремились в городские парки, чтобы полюбоваться красными бумажными фонарями, которые являются неотъемлемым атрибутом праздника. В этом году на многих улицах города можно было увидеть и разноцветные фонари в виде кролика - покровителя наступившего года.

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По всему Шанхаю в этот день проходили многочисленные ярмарки, музыкальные представления с песнями и танцами в традиционных костюмах, театральные постановки и другие культурные мероприятия. Впервые с 2019 года город встретил этот праздник без антиковидных ограничений, однако маски местные жители по-прежнему носят даже в тех местах, где их ношение не является обязательным.

Парк Юйюань

Большой популярностью среди шанхайцев и туристов пользуется парк Юйюань, который в этот день украшается различными инсталляциями из огромных светящихся разноцветных фонарей самых разных форм. Как убедился корреспондент ТАСС, из-за большого числа посетителей охране пришлось выстроить заграждения, чтобы регулировать направление потоков.

Парк Юйюань находится в исторической части города и наряду с известными небоскребами нового района Пудун является одной из визитных карточек Шанхая и любимым местом как иностранных, так и китайских туристов. Построен он был в середине XVI столетия во времена правления династии Мин (1368-1644 годы) на личные средства одного из городских чиновников. Разбитый на площади порядка 4 га парк напоминает императорский сад в Пекине, но заметно уступает ему по размерам.

Парк серьезно пострадал во время Опиумных войн в середине XIX века.

В чайном доме возле зигзагообразного моста в те годы располагался штаб британской армии. Позже Юйюань пережил и непростой для Шанхая период сопротивления японским захватчикам.

За свою 400-летнюю историю этот комплекс неоднократно перестраивался и реставрировался. Нынешний облик он приобрел уже после капитальной реставрации в 1956 году.

Праздник фонарей

Праздник фонарей отмечается на 15 сутки первого лунного месяца. Его название с китайского можно перевести, как "круглая ночь". Этот день принято проводить с семьей, совершать прогулки в парки, посещать достопримечательности, а также готовить юаньсяо - шарики из рисовой муки с различными начинками. Это блюдо обычно подают в виде супа.

По традиции принято также запускать в небо заполненные горячим воздухом разноцветные фонари.