Пентагон: США смогли изучить оборудование на сбитом F-22 аэростате КНР

Соединённые Штаты Америки смогли изучить оборудование на сбитом аэростате, который считают разведывательным. Про данный факт проинформировал общественность высокоранговый представитель министерства обороны США. Об этом сообщает русскоязычной аудитории РИА Новости.
Представитель заявил журналистам, что не может говорить более подробно, однако американцы уже имели возможность изучить сбитый воздушный шар и оборудование, которое представляет ценность.
В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора данных разведки. Представитель Пентагона отверг заявления КНР о том, что это метеорологический зонд. Соединённые Штаты уже уведомили Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина.
Воздушный шар удалось превратить кучу мусора при помощи ракеты “воздух-воздух”. Она была запущена с самолёта воздушного боя F-22.
Раньше Ллойд Остин (Министр обороны Соединённых Штатов) дал подтверждение, что военные по поручению Джозефа Байдена (Президента США) в субботу попали в принадлежащий Поднебесной аэростат, оказавшийся в воздушном пространстве над американской территорией. По высказанной министром версии, прибор применяли для наблюдения за стратегическими объектами.
Оказывается, Соединённые Штаты заметили зонд ещё в начале минувшего месяца. О нём было доложено Байдену. В прошедшую среду глава страны приказал сбить разведывательный аэростат, однако послушал совета людей из военного ведомства и принял решение не подвергать опасности находящихся на земле.
Аэростат принесло в Соединённые Штаты со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Он достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживались Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
В связи с этой ситуацией Энтони Блинкен (Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки) отложил визит в Китайскую Народную Республику.
Поднебесная, в свою очередь, сказала, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с зондом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором. По китайской версии устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.
Надо отметить, что по собранным осколкам летательного аппарата должна появиться возможность точно определить, чья версия верна.