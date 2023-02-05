Сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан и вернулись в королевство. Об этом пишет афганская газета Hasht e Subh, ссылаясь на неназванный источник.

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По его информации, 1 февраля афганская авиакомпания Kam Air выполнила рейс из Кабула в Эр-Рияд, на борту самолета были представители саудовского дипломатического ведомства.