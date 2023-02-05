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19 минут назад

Hasht e Subh: cотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан

Газета.Ruиещё 1

Сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан и вернулись в королевство. Об этом пишет афганская газета Hasht e Subh, ссылаясь на неназванный источник.

Сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его информации, 1 февраля афганская авиакомпания Kam Air выполнила рейс из Кабула в Эр-Рияд, на борту самолета были представители саудовского дипломатического ведомства.

Как заявил источник, отъезд сотрудников дипмиссии мог стать ответов на решения сторонников захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) запретить сотрудницам посольства выполнять свои профессиональные обязанности. Он также допустил. что дипработники могли быть эвакуированы по соображениям безопасности.

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