Сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан и вернулись в королевство. Об этом пишет афганская газета Hasht e Subh, ссылаясь на неназванный источник.
По его информации, 1 февраля афганская авиакомпания Kam Air выполнила рейс из Кабула в Эр-Рияд, на борту самолета были представители саудовского дипломатического ведомства.
Как заявил источник, отъезд сотрудников дипмиссии мог стать ответов на решения сторонников захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) запретить сотрудницам посольства выполнять свои профессиональные обязанности. Он также допустил. что дипработники могли быть эвакуированы по соображениям безопасности.