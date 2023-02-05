В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
4 минуты назад

Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией

Lenta.ru

Властям Грузии следует соблюдать действующие в отношении России авиационные санкции, в противном случае страна рискует испытать на себе вторичные санкции, которые грозят поддерживающим обход введенных в отношении РФ ограничений, предупредил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Позицию объединения относительно возобновления авиасообщения между Россией и Грузией он обозначил в своем письме, в котором ответил на запрос портала Netgazeti.

Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией
Фото: ТАССТАСС

Стано отметил, что ЕС известно о проходящих дискуссиях, касающихся возможного восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Обращаясь к властям Тбилиси, он призвал их поддержать введенные ЕС санкции в авиационной сфере против Москвы, а также быть бдительными в отношении любых попыток их обойти.

В мире,Петер Стано,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители