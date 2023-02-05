Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией

Властям Грузии следует соблюдать действующие в отношении России авиационные санкции, в противном случае страна рискует испытать на себе вторичные санкции, которые грозят поддерживающим обход введенных в отношении РФ ограничений, предупредил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано . Позицию объединения относительно возобновления авиасообщения между Россией и Грузией он обозначил в своем письме, в котором ответил на запрос портала Netgazeti.

Стано отметил, что ЕС известно о проходящих дискуссиях, касающихся возможного восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Обращаясь к властям Тбилиси, он призвал их поддержать введенные ЕС санкции в авиационной сфере против Москвы, а также быть бдительными в отношении любых попыток их обойти.