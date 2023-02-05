В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
18 минут назад

В Турции посчитали демонстрацией силы инцидент с флагом на американском эсминце в Стамбуле

ТАСС

Турецкие эксперты в области обороны и безопасности назвали демонстрацией силы со стороны Вашингтона вывешенный на флагштоке эсминца ВМС США Nitze у стамбульского дворца Долмабахче американский флаг, размеры которого в несколько раз больше турецкого. Они не исключают, что таким образом США "направляют Турции послание угрозы", пишет в воскресенье газета Aydınlık.

В Турции возмутились фото посла США на палубе эсминца
Фото: U.S. Consulate General IstanbulU.S. Consulate General Istanbul

Издание обращает внимание на то, что фото на фоне флага в своем Twitter разместил посол США в Турции Джефф Флейк. По мнению военных специалистов, это тоже не случайность, и вся эта акция планировалась в управлении психологической войны Пентагона.

Американский эсминец в минувший четверг пришвартовался у дворца Долмабахче у входа в Босфор со стороны Мраморного моря. В течение дня он был открыт для посещения, на нем побывали представители американских дипломатических учреждений, в том числе посол США в Анкаре и генконсул в Стамбуле. Там они сделали селфи, которое, как пишет Aydınlık, вызвало критику у турецкой общественности.

По мнению бывшего начальника разведуправления турецкого генштаба корпусного генерала Исмаила Хаккы Пекина, посла США в Анкаре после этого инцидента следует вызвать в МИД Турции, чтобы выразить протест.

"Посещение послом США эсминца и его фото на фоне разных по размеру флагов двух стран следует рассматривать в качестве открытой угрозы для Турции", - приводит слова отставного генерала Aydınlık.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил на минувшей неделе США и страны Запада в развязывании против его страны "психологической войны" из-за закрытия генконсульств под предлогом террористической угрозы, но не предоставив при этом каких-либо доказательств. Послы девяти стран были вызваны в турецкий МИД Турции: им было заявлено, что позиция, которую они заняли в отношении Турции, служит интересам террористических организаций.

В мире,Джефф Флейк,Сулейман Сойлу,Исмаил Хаккы,МИД Турции,Пентагон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители