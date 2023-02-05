В Турции возмутились фото посла США на палубе эсминца

Турецкие эксперты в области обороны и безопасности назвали демонстрацией силы со стороны Вашингтона вывешенный на флагштоке эсминца ВМС США Nitze у стамбульского дворца Долмабахче американский флаг, размеры которого в несколько раз больше турецкого. Они не исключают, что таким образом США "направляют Турции послание угрозы", пишет в воскресенье газета Aydınlık.

Фото: U.S. Consulate General Istanbul U.S. Consulate General Istanbul

Издание обращает внимание на то, что фото на фоне флага в своем Twitter разместил посол США в Турции Джефф Флейк. По мнению военных специалистов, это тоже не случайность, и вся эта акция планировалась в управлении психологической войны Пентагона.

Американский эсминец в минувший четверг пришвартовался у дворца Долмабахче у входа в Босфор со стороны Мраморного моря. В течение дня он был открыт для посещения, на нем побывали представители американских дипломатических учреждений, в том числе посол США в Анкаре и генконсул в Стамбуле. Там они сделали селфи, которое, как пишет Aydınlık, вызвало критику у турецкой общественности.

По мнению бывшего начальника разведуправления турецкого генштаба корпусного генерала Исмаила Хаккы Пекина, посла США в Анкаре после этого инцидента следует вызвать в МИД Турции, чтобы выразить протест.

"Посещение послом США эсминца и его фото на фоне разных по размеру флагов двух стран следует рассматривать в качестве открытой угрозы для Турции", - приводит слова отставного генерала Aydınlık.