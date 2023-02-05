В Египте скончался бывший премьер-министр Шериф Исмаил

Бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил, занимавший этот пост в первый срок президентства Абдель Фаттаха ас-Сиси, скончался в возрасте 67 лет.

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"Я глубоко скорблю о добродетельном человеке, одном из лучших в Египте, в котором была воплощена совесть нации, бывшем премьер-министре, достопочтенном докторе Шерифе Исмаиле", - заявил ас-Сиси, которого цитируют египетские СМИ.

Исмаил был приведен к присяге в качестве премьер-министра в 2015 году и ушел в отставку в 2018 году, когда ас-Сиси начал свой второй президентский срок после убедительной победы над одним из своих сторонников. По словам ас-Сиси, Исмаил "взял на себя ответственность в самых сложных обстоятельствах и в самые трудные времена".

Исмаил руководил кабинетом министров в период жестких экономических реформ, которые в конце 2016 года ознаменовались резкой девальвацией валюты, за ней последовало сокращение субсидий, связанных с кредитом в размере 12 миллиардов долларов США от Международного валютного фонда (МВФ).