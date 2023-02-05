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1 час назад

В Египте скончался бывший премьер-министр Шериф Исмаил

Российская Газетаиещё 2

Бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил, занимавший этот пост в первый срок президентства Абдель Фаттаха ас-Сиси, скончался в возрасте 67 лет.

В Египте скончался бывший премьер-министр Шериф Исмаил
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Я глубоко скорблю о добродетельном человеке, одном из лучших в Египте, в котором была воплощена совесть нации, бывшем премьер-министре, достопочтенном докторе Шерифе Исмаиле", - заявил ас-Сиси, которого цитируют египетские СМИ.

Исмаил был приведен к присяге в качестве премьер-министра в 2015 году и ушел в отставку в 2018 году, когда ас-Сиси начал свой второй президентский срок после убедительной победы над одним из своих сторонников. По словам ас-Сиси, Исмаил "взял на себя ответственность в самых сложных обстоятельствах и в самые трудные времена".

Исмаил руководил кабинетом министров в период жестких экономических реформ, которые в конце 2016 года ознаменовались резкой девальвацией валюты, за ней последовало сокращение субсидий, связанных с кредитом в размере 12 миллиардов долларов США от Международного валютного фонда (МВФ).

Бывший министр жилищного строительства Мостафа Мадбули занимает пост премьер-министра с 2018 года, курируя дальнейшие экономические реформы. Он столкнулся с еще одним кредитом МВФ и резкой девальваций национальной валюты за последний год.

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