Китайский аэростат, сбитый военными США, стал мемом

Китайский аэростат, который сбили военные США, стал мемом, пишет Independent. Люди активно шутят на эту тему в социальных сетях, сравнивая шар с героем мультфильмов и «Звездой Смерти».
Армия США сбила аэростат, принадлежащий Китаю, когда тот пролетал вдоль побережья Северной и Южной Каролины. Американские власти считают, что с помощью устройства могли вести слежку за секретными объектами, в том числе военными. Однако пользователи соцсетей снизили градус напряженности благодаря мемам.
Люди подошли к ситуации с юмором и начали шутить на тему сбитого аэростата.
«Китайский шар-шпион научил меня, что быть странным — это нормально», — шутят комментаторы. «Покойся с миром, шарик, мы тебя никогда не забудем», — добавляют другие.