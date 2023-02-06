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1 час назад

Китайский аэростат, сбитый военными США, стал мемом

Газета.Ruиещё 5

Китайский аэростат, который сбили военные США, стал мемом, пишет Independent. Люди активно шутят на эту тему в социальных сетях, сравнивая шар с героем мультфильмов и «Звездой Смерти».

Китайский аэростат, сбитый военными США, стал мемом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Армия США сбила аэростат, принадлежащий Китаю, когда тот пролетал вдоль побережья Северной и Южной Каролины. Американские власти считают, что с помощью устройства могли вести слежку за секретными объектами, в том числе военными. Однако пользователи соцсетей снизили градус напряженности благодаря мемам.

Люди подошли к ситуации с юмором и начали шутить на тему сбитого аэростата.

«Китайский шар-шпион научил меня, что быть странным — это нормально», — шутят комментаторы. «Покойся с миром, шарик, мы тебя никогда не забудем», — добавляют другие.

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