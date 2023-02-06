Китайский аэростат, сбитый военными США, стал мемом

Китайский аэростат, который сбили военные США, стал мемом, пишет Independent. Люди активно шутят на эту тему в социальных сетях, сравнивая шар с героем мультфильмов и «Звездой Смерти».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Армия США сбила аэростат, принадлежащий Китаю, когда тот пролетал вдоль побережья Северной и Южной Каролины. Американские власти считают, что с помощью устройства могли вести слежку за секретными объектами, в том числе военными. Однако пользователи соцсетей снизили градус напряженности благодаря мемам.

Люди подошли к ситуации с юмором и начали шутить на тему сбитого аэростата.