Стало известно о реакции США на критику Аннана войны в Ираке

Бывший генсек ООН Кофи Аннан был против дезинформации США и не соглашался с методами американцев, использовавшими фейк с пробиркой, чтобы вторгнуться в Ирак.

Об этом на условиях анонимности заявила ближайшая советница Аннана, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Кофи Аннан не был согласен с позицией Соединенных Штатов по иракскому кризису и утверждением о том, что Ирак обладал оружием массового уничтожения.

Она отметила, что генсек ООН делал все, чтобы избежать бомбардировок Ирака, и лично поехал к Саддаму Хусейну добиваться разрешения на приезд инспекторов.

«Вы также помните, что он назвал войну в Ираке незаконной. За последнее он заплатил высокую цену», - сказала советница Кофи Аннана.

Она добавила, что в Вашингтоне были «крайне раздражены тем, что Аннан назвал войну в Ираке незаконной».

Аннан говорил, что вторжение США и союзников в Ирак было незаконным и осуществлялось вопреки уставу ООН.

Пятого февраля 2003 года госсекретарь США Пауэлл на Совбезе ООН заявил, что Хусейн производит биологическое оружие, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Однако биологического оружия в Ираке не нашли: выступление госсекретаря и пробирка оказались фейком.