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7 минут назад

Боррель заявил о сложности достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном

Газета.Ru

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель считает, что сегодняшняя позиция Ирана по некоторым вопросам усложняет возможность достижения соглашения по его ядерной программе. Таким мнением Боррель поделился с газетой El País.

Боррель заявил о сложности достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, изначально соглашение «работало хорошо», но затем Иран вступил в позицию, «затрудняющую достижение каких-либо соглашений».

«Подавление внутренних движений, в частности женщин, применение смертной казни, поставки оружия РФ — хотя они и отрицают, что делают это, на этот счет имеется множество свидетельств — все это создало обстановку, в которой ядерное соглашение становится сложнее», — сказал глава евродипломатии.

Боррель отметил, что в данный момент соглашение заморожено.

«Я должен попытаться сохранить его», — заключил он.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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