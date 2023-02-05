Боррель заявил о сложности достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель считает, что сегодняшняя позиция Ирана по некоторым вопросам усложняет возможность достижения соглашения по его ядерной программе. Таким мнением Боррель поделился с газетой El País.

По его словам, изначально соглашение «работало хорошо», но затем Иран вступил в позицию, «затрудняющую достижение каких-либо соглашений».

«Подавление внутренних движений, в частности женщин, применение смертной казни, поставки оружия РФ — хотя они и отрицают, что делают это, на этот счет имеется множество свидетельств — все это создало обстановку, в которой ядерное соглашение становится сложнее», — сказал глава евродипломатии.