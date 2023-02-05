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28 минут назад

Bild: большинство немцев считают, что ФРГ приняла слишком много беженцев

Газета.Ru

Большинство жителей ФРГ считают, что Германия приняла слишком много беженцев. Об этом сообщает газета BILD am Sonntag со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, который был по заказу проведен социологическим институтом INSA.

Bild: большинство немцев считают, что ФРГ приняла слишком много беженцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что 51% опрошенных считают, что страна приняла слишком много беженцев. Еще 33% респондентов назвали данные по беженцам приемлемыми. 11% немцев заявили, что Германия могла бы принять больше людей.

Опрос проводился 3 февраля. В нем приняли участие 1003 человека.

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