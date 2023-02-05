Бывший премьер Израиля назвал главную причину конфликта на Украине

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает, что конфликт на Украине возник из-за намерения киевских властей вступит в НАТО. Интервью Беннета размещено на его YouTube-канале.

Экс-премьер Израиля, который выполнял роль посредника между Россией и Украиной в начале специальной военной операции, отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на начальном этапе спецоперации был готов отказаться от идеи присоединения к Североатлантическому альянсу.

«Эта война случилась из-за желания Киева вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: «Я отказываюсь от этой идеи», — сказал Беннет.

Однако, добавил он, переговорам Москвы и Киева помешали западные страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).