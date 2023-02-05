Глава Минобороны Турции призвал Ереван пожать руки, протянутые Анкарой и Баку

Армения стоит воспользоваться возможностью и пожать руки мира, протянутые президентами Турции и Азербайджана. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар газете Milliyet.
«Руководству Армении следует пожать руки мира, протянутые Ильхамом Алиевым и нашим президентом. Не имеет смысла пребывать в иллюзиях, находясь под влиянием других. Мы просим Армению воспользоваться этой возможностью», - сказал Акар.
Он отметил, что Турция и Азербайджан существуют «как один кулак и одно сердце».
Акар подчеркнул, что «Зангезурский коридор», который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой. Через территорию Армения, очень ценен для региона.