Глава Минобороны Турции призвал Ереван пожать руки, протянутые Анкарой и Баку

«Руководству Армении следует пожать руки мира, протянутые Ильхамом Алиевым и нашим президентом. Не имеет смысла пребывать в иллюзиях, находясь под влиянием других. Мы просим Армению воспользоваться этой возможностью», - сказал Акар.