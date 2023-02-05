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56 минут назад

NYT: долгий конфликт на Украине приведет к мировой катастрофе

Газета.Ruиещё 1

Обозреватель издания The New York Times Росс Дутат утверждает, что длительный конфликт на Украине повлечет за собой тяжелые последствия для Запада и всего мира.

NYT: долгий конфликт на Украине приведет к мировой катастрофе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его мнению, затяжной конфликт будет выгоден Украине и США, в действительности он дорого обойдется Киеву и Западу, и им придется расплачиваться за него не только деньгами, но и жизнями многих людей.

Он подчеркнул, что это может привести не только к войне между Североатлантическим альянсом и РФ, а также к ядерному конфликту, но и к тяжелому экономическому и демографическому состоянию послевоенной Украины. Это нанесет мировой экономике ущерб и повлияет на энергетический и продовольственные секторы.

«И после затяжного конфликта Америка будет плохо подготовлена к угрозам как со стороны Китая, так и к любым другим сюрпризам, которые еще может преподнести этот век», — утверждает Дутат.

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