Обозреватель издания The New York Times Росс Дутат утверждает, что длительный конфликт на Украине повлечет за собой тяжелые последствия для Запада и всего мира.

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По его мнению, затяжной конфликт будет выгоден Украине и США, в действительности он дорого обойдется Киеву и Западу, и им придется расплачиваться за него не только деньгами, но и жизнями многих людей.

Он подчеркнул, что это может привести не только к войне между Североатлантическим альянсом и РФ, а также к ядерному конфликту, но и к тяжелому экономическому и демографическому состоянию послевоенной Украины. Это нанесет мировой экономике ущерб и повлияет на энергетический и продовольственные секторы.