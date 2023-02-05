Назван возможный преемник министра обороны Украины

На Украине уволят министра обороны Алексея Резникова, также произойдут перемены с главами МВД и СБУ. С таким утверждением в воскресенье, 5 февраля, выступил депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк, сообщает РИА Новости.

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«Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР (главное управление разведки)», - написал Железняк в Telegram-канале.

По его данным, Резников перейдет на работу в министерство стратегических отраслей промышленности. Нынешний глава министерства Павел Рябикин потеряет кресло.

Кроме того, Игорь Клименко и Василий Малюк могут стать начальниками МВД и СБУ на постоянной основе. Сейчас они исполняют обязанности. Рада может утвердить их руководителями данных силовых ведомств.

Парламентарий утверждает, что сегодня вечером на заседании фракции «Слуга народа» будет утвержден окончательный список предлагаемых нововведений. При этом, по его словам, предложения о смене постов могут не набрать депутатских голосов.