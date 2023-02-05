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56 минут назад

В Турции заявили, что смогут найти альтернативу американским истребителям F-16

Газета.Ruиещё 2

Турция найдет альтернативу американским истребителям F-16, если Вашингтон откажется продавать их Анкаре. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар газете Milliyet.

В Турции заявили, что смогут найти альтернативу американским истребителям F-16
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы также говорим, что F-16 не являются для нас единственным вариантом», — сказал он.

Акар выразил надежду, что «в США возобладает здравый смысл, и они примут решение исходя из всесторонней оценки проблемы».

По его словам, члены турецкого парламента проводят переговоры с представителями конгресса США по вопросу покупки истребителей.

В мире,Хулуси Акар,Парламент Турции,
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