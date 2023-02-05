Арестович предупредил ВСУ о скорых неприятностях

Арестович уверен, что украинские войска не смогут избежать "кровавой драки". По его мнению, ситуация в зоне боевых действий будет похожа на ту, что была в мае-июне 2022 года.

Ранее Арестович заявил, что украинские силы могут не одержать победу в конфликте с участием России. По мнению экс-советника, на Украине началась борьба за власть, способная в кратчайшие сроки привести к поражению. Он также отметил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к словам президента Польши Анджея Дуды о возможном скором исчезновении Украины. Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.