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17 минут назад

Арестович предупредил ВСУ о скорых неприятностях

Москва24иещё 4

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что ВСУ ждут неприятности в ближайшие месяцы, поскольку численность и мощь российской армии заметно выросли.

Арестович предупредил ВСУ о скорых неприятностях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям", – отметил он.

Арестович уверен, что украинские войска не смогут избежать "кровавой драки". По его мнению, ситуация в зоне боевых действий будет похожа на ту, что была в мае-июне 2022 года.

The Guardian: секретный украинский батальон проводит диверсии в РФ

Ранее Арестович заявил, что украинские силы могут не одержать победу в конфликте с участием России. По мнению экс-советника, на Украине началась борьба за власть, способная в кратчайшие сроки привести к поражению. Он также отметил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к словам президента Польши Анджея Дуды о возможном скором исчезновении Украины. Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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