Перспективу отношений Китая и США после инцидента с аэростатом оценили

"Это ухудшит отношения, особенно в преддверии предполагаемого визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который сейчас, очевидно, откладывается на неопределенный срок", - сказал собеседник агентства.

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"Мы должны понимать, что надолго ухудшились отношения, на годы, - подчеркнул эксперт. - Это войдет в анналы ухудшения китайско-американских отношений".

Маслов назвал атаку Соединенных Штатов на аэростат "удивительной", поскольку формально ему дали пролететь над всей территорией США.

"Если бы это был спутник-шпион, то он успел бы передать все необходимые данные, - пояснил специалист. - Значит, это все было сделано прежде всего, чтобы создать антикитайскую волну, показать опасность этого шара, по сути дела, все было сделано для того, чтобы ухудшить отношения между Китаем и США".

Эксперт выразил убеждение, что "у США сейчас нет какой-то конструктивной идеи для того, чтобы восстановить отношения с Китаем в области экономики и политики", и Вашингтон не откажется от давления по тайваньскому вопросу.

Маслов также обратил внимание, что идея визита Блинкена в КНР была связана с тем, чтобы посетить страну до встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Поскольку сейчас это не состоялось, то, возможно, и встреча лидеров России и Китая состоится раньше", - отметил он.

Комментируя реакцию Китая на сбитый аэростат, эксперт не исключил, что и Пекин может сбивать американские зонды, которые тоже спускаются в акватории Тихого океана.

"Но все же вряд ли КНР на это пойдет, потому что Китай в реальности никогда не отвечает ударом на удар, а выстраивает более широкомасштабную концепцию", - заключил Маслов.

Об инциденте

Американские военные по указанию президента США Джо Байдена сбили в субботу китайский аэростат около побережья Южной Каролины. МИД КНР в связи с этим выразил решительный протест. В Минобороны КНР заявили, что Китай имеет право ответить США необходимыми средствами в случае возникновения ситуаций, аналогичных инциденту с китайским метеорологическим аэростатом.