Перспективу отношений Китая и США после инцидента с аэростатом оценили

Инцидент со сбитым над территорией США гражданским метеорологическим аэростатом КНР ухудшит китайско-американские отношения на годы. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС в воскресенье директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Алексей Маслов.
"Это ухудшит отношения, особенно в преддверии предполагаемого визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который сейчас, очевидно, откладывается на неопределенный срок", - сказал собеседник агентства.
"Мы должны понимать, что надолго ухудшились отношения, на годы, - подчеркнул эксперт. - Это войдет в анналы ухудшения китайско-американских отношений".
Маслов назвал атаку Соединенных Штатов на аэростат "удивительной", поскольку формально ему дали пролететь над всей территорией США.
"Если бы это был спутник-шпион, то он успел бы передать все необходимые данные, - пояснил специалист. - Значит, это все было сделано прежде всего, чтобы создать антикитайскую волну, показать опасность этого шара, по сути дела, все было сделано для того, чтобы ухудшить отношения между Китаем и США".
Эксперт выразил убеждение, что "у США сейчас нет какой-то конструктивной идеи для того, чтобы восстановить отношения с Китаем в области экономики и политики", и Вашингтон не откажется от давления по тайваньскому вопросу.
Маслов также обратил внимание, что идея визита Блинкена в КНР была связана с тем, чтобы посетить страну до встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Поскольку сейчас это не состоялось, то, возможно, и встреча лидеров России и Китая состоится раньше", - отметил он.
Комментируя реакцию Китая на сбитый аэростат, эксперт не исключил, что и Пекин может сбивать американские зонды, которые тоже спускаются в акватории Тихого океана.
"Но все же вряд ли КНР на это пойдет, потому что Китай в реальности никогда не отвечает ударом на удар, а выстраивает более широкомасштабную концепцию", - заключил Маслов.
Американские военные по указанию президента США Джо Байдена сбили в субботу китайский аэростат около побережья Южной Каролины. МИД КНР в связи с этим выразил решительный протест. В Минобороны КНР заявили, что Китай имеет право ответить США необходимыми средствами в случае возникновения ситуаций, аналогичных инциденту с китайским метеорологическим аэростатом.
По версии Пентагона, зонд использовался КНР для попыток "наблюдать за стратегическими объектами на континентальной части США". При этом представитель внешнеполитического ведомства Китая ранее заявлял, что этот шар используется для метеорологических исследований. По его словам, "из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса". В МИД КНР выразили сожаление, что нештатная ситуация привела к тому, что метеорологический зонд оказался в воздушном пространстве США, и изъявили готовность поддерживать контакт с американскими властями для урегулирования сложившейся ситуации.