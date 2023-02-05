В Турции заявили о последней козырной карте у США

Внешняя политика США в последние годы теряет импульс, и у Вашингтона больше нет иного рычага давления, кроме языка угроз. Об этом говорится в статье колумниста турецкой газеты Sabah Хилал Каплан.

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«Мое самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась только одна козырная карта: «язык угроз», — пишет автор статьи.

В течение многих лет США реализовывали множество вариантов воздействия на разные страны, от односторонних санкций до международной изоляции и даже военных оккупаций и государственных переворотов, пишет Каплан. По ее словам, Вашингтон пытался применить некоторые из этих методов против Турции, «однако после кровавой попытки государственного переворота 15 июля они столкнулись с совершенно другой Турцией» .

Автор материала считает, что именно поэтому США часто используют язык угроз и условий в отношении Анкары, потому что другого «оружия» они не имеют.

«В духе «не сделаешь этого — не дадим то, не прекратишь — заплатишь». С такой риторикой мы часто сталкивались во время приобретения российских систем противовоздушной обороны С-400», — пишет Каплан и подчеркивает, что недавно карта угроз снова стала активной из-за желания Турции приобрести американские истребители F-16.