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11 минут назад

Sabah: у США осталась одна козырная карта в виде языка угроз

Газета.Ruиещё 3

Внешняя политика США в последние годы теряет импульс, и у Вашингтона больше нет иного рычага давления, кроме языка угроз. Об этом говорится в статье колумниста турецкой газеты Sabah Хилал Каплан.

В Турции заявили о последней козырной карте у США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мое самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась только одна козырная карта: «язык угроз», — пишет автор статьи.

В течение многих лет США реализовывали множество вариантов воздействия на разные страны, от односторонних санкций до международной изоляции и даже военных оккупаций и государственных переворотов, пишет Каплан. По ее словам, Вашингтон пытался применить некоторые из этих методов против Турции, «однако после кровавой попытки государственного переворота 15 июля они столкнулись с совершенно другой Турцией» .

Автор материала считает, что именно поэтому США часто используют язык угроз и условий в отношении Анкары, потому что другого «оружия» они не имеют.

«В духе «не сделаешь этого — не дадим то, не прекратишь — заплатишь». С такой риторикой мы часто сталкивались во время приобретения российских систем противовоздушной обороны С-400», — пишет Каплан и подчеркивает, что недавно карта угроз снова стала активной из-за желания Турции приобрести американские истребители F-16.

После одобрения конгрессом запроса Турции некоторые сенаторы пытались выдвинуть в качестве условия продажи F-16 одобрение Анкарой членства Швеции и Финляндии в НАТО. Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, отвечая на это, дал понять, что Анкара не примет такие условия, указывает автор статьи.

В мире,Ибрагим Калын,НАТО,
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