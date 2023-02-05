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27 минут назад

Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским об отказе от ударов из оружия Запада по России

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленский существует "консенсус" по отказу от нанесения ударов по российской территории из оружия, которое поставляют западные страны. Об этом он сообщил в интервью Bild am Sonntag.

Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским об отказе от ударов из оружия Запада по РФ
Фото: Piroschka van de Wouw/ReutersPiroschka van de Wouw/Reuters

"По этому поводу существует консенсус", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, есть ли договоренность с Зеленским, что Россия не будет атакована с использованием вооружения Запада.

Накануне издание Der Spiegel сообщало, что в Германии начали сомневаться в реализации плана поставок Украине танков из-за отсутствия обязательств по аналогичным поставкам у европейских партнеров.

Ранее немецкая газета Handelsblatt писала, что ФРГ может поставить Украине до 160 танков Leopard 1 из промышленных запасов.

По информации источников издания в отраслевых кругах, компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) могут отремонтировать большую часть имеющихся в их запасах машин. До этого французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что из поставляемого Западом украинской армии оружия не должны наноситься удары по территории России.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,
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