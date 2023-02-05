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45 минут назад

В Польше начали развешивать антиукраинские билборды

Елена Прошина

В городе Ченстохова (Польша) появились плакаты на украинскую тематику, сообщает naTemat со ссылкой на политического активиста Лешека Сыкульского.

В Польше начали развешивать антиукраинские билборды
Фото: ТАССТАСС

На билбордах изображен человек в военных брюках на фоне флагов Украины и России. Та нога, что находится на украинской стороне, представлена в виде протеза. Надпись гласит: «Это не наша война». Как отметил Сыкульский, такие рекламные плакаты планируется разместить на всей территории страны.

Неизвестно, сколько будет этих билбордов, их стоимость, и откуда организаторы взяли на это деньги.

Лешек Сыкульский, публицист и историк, известный своими пророссийскими взглядами. В прошлом он был членом проверочной комиссии ВИС Антония Мацеревича. Сыкульский также работал аналитиком по безопасности в канцелярии президента Леха Качиньского. По его назначению он заседал в Контрольной комиссии WSI. В 2021 году глава государства Анджей Дуда наградил Сыкульского Бронзовым крестом за заслуги.

Ранее вице-премьер Польши Мариущ Блащак сообщил, что власти страны ожидают желающих вступить в «танковую коалицию» для Украины до конца февраля.

В мире,Антоний Мацеревич,Анджей Дуда,
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