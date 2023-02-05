В Польше развесили антиукраинские билборды

Бизнесмен из польского города Люблина получил штраф за «оскорбление украинцев» по национальному признаку, несмотря на помощь в размещении 40 беженцев с Украины.

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Ежи Анджеевский управляет базой отдыха, где находятся гостиничные номера. После начала спецоперации он приютил 40 украинских беженцев.

— Я послал сотрудника ездить на автомобиле по вокзалам и собирать женщин, которые там находились, — рассказал он.

По словам поляка, будучи «врагом Бандеры и Гитлера», он публиковал посты в социальных сетях об этом. Вскоре им заинтересовалась организация, которая отслеживает «расистское и ксенофобское поведение», она заявила на бизнесмена в полицию, после этого у него прошел обыск.

Анджеевскому предъявили обвинение в «нападении на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости» из-за публикации нескольких записей. Суд оштрафовал его на полторы тысячи злотых (почти 25 тысяч рублей — прим. «ВМ») за «публичное оскорбление группы лиц — лиц украинского происхождения — из-за их национальности».

Бизнесмен подал апелляцию на приговор, отметив, что нельзя обвинять человека, который помогает украинцам, в ненависти к ним, сообщает издание Kresy.