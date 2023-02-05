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38 минут назад

Китай отреагировал на уничтожение «шпионского шара» в США

Lenta.ru

МИД КНР выразил недовольство из-за того, что США сбили китайский разведывательный аэростат. Об этом сообщает ТАСС.

Китай отреагировал на уничтожение «шпионского шара» в США
Фото: ТАССТАСС

Реагируя на уничтожение «шпионского шара», Пекин выразил протест и заявил, что оставляет за собой право реагировать.

Ранее ВВС США сбили принадлежащий Китаю «шпионский шар» в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны. В настоящий момент идет поиск обломков и их извлечение из воды. В Пентагоне подчеркнули, что аэростат служил для сбора разведданных. Также в ведомстве отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно в пятницу, 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

В мире,Пентагон,
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