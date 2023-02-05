Китай отреагировал на уничтожение «шпионского шара» в США

МИД КНР выразил недовольство из-за того, что США сбили китайский разведывательный аэростат. Об этом сообщает ТАСС.

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Реагируя на уничтожение «шпионского шара», Пекин выразил протест и заявил, что оставляет за собой право реагировать.

Ранее ВВС США сбили принадлежащий Китаю «шпионский шар» в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны. В настоящий момент идет поиск обломков и их извлечение из воды. В Пентагоне подчеркнули, что аэростат служил для сбора разведданных. Также в ведомстве отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд.