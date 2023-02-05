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43 минуты назад

В партии Зеленского сообщили о планах арестовать лишенных гражданства экс-министров

Елена Прошина

В отношении лишенных гражданства экс-министров и политиков Украины будут приниматься дальнейшие жесткие меры, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пропрезидентской партии «Слуга народа» Давида Арахамию.

В партии Зеленского сообщили о планах арестовать лишенных гражданства экс-министров
Фото: ТАССТАСС

По его словам, следующий шаг — наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов. Депутат подтвердил информацию, что глава государства Владимир Зеленский лишил гражданства страны несколько человек, среди которых бывшие министры, занимавшие свои посты при правлении Виктора Януковича.

Речь идет об экс-министре образования и науки Украины Дмитрии Табачникове, бывшем министре доходов и сборов Украины Александре Клименко, бывшем министре МВД Виталии Захарченко, экс-руководителе украинской Службы безопасности Александре Якименко, экс-секретаре Совета национальной безопасности и обороны Андрее Клюеве.

4 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал документы, которые «очистят» страну от людей, находящихся на стороне России. По его словам, 5 февраля «будет сделан еще один юридический шаг во исполнение санкционных решений СНБО».

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