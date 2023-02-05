В партии Зеленского сообщили о планах арестовать лишенных гражданства экс-министров

В отношении лишенных гражданства экс-министров и политиков Украины будут приниматься дальнейшие жесткие меры, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пропрезидентской партии «Слуга народа» Давида Арахамию.

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По его словам, следующий шаг — наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов. Депутат подтвердил информацию, что глава государства Владимир Зеленский лишил гражданства страны несколько человек, среди которых бывшие министры, занимавшие свои посты при правлении Виктора Януковича.

Речь идет об экс-министре образования и науки Украины Дмитрии Табачникове, бывшем министре доходов и сборов Украины Александре Клименко, бывшем министре МВД Виталии Захарченко, экс-руководителе украинской Службы безопасности Александре Якименко, экс-секретаре Совета национальной безопасности и обороны Андрее Клюеве.