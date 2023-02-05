Нетаньяху ответил на вопрос о возможности поставок оружия Киеву

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сообщил, что Иерусалим изучает возможность поставок вооружений Киеву в соответствии со своими национальными интересами, сообщает РИА Новости.

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По его словам, вопрос вооружений был проанализирован и исключен предыдущим кабмином Израиля. При этом Нетаньяху собирается поднять этот вопрос и ответить на него «лучшим образом».

«Мы на стороне Украины», — отметил израильский премьер.

Так Нетаньяху ответил на вопрос о готовности Иерусалима к поставкам оборонительных вооружений Украине.

Ранее Москва направила всем странам, в том числе и Соединенным Штатам, ноту протеста из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Как отметили в МИД РФ, страны Североатлантического альянса «играют с огнем», поставляя оружие Киеву.