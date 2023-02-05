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1 час назад

Шольц заявил о потребности в 6 млн новых рабочих мест к 2030 году

Газета.Ruиещё 1

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о потребности в 6 млн новых рабочих мест к 2030 году, сообщает издание Bild am Sonntag.

Шольц заявил о потребности в 6 млн новых рабочих мест к 2030 году
Фото: Lisi Niesner/ReutersLisi Niesner/Reuters

"К 2030 году нам нужно 6 млн дополнительных рабочих мест на рынке труда Германии. Однако этого будет недостаточно, нужны и специалисты из неевропейских стран", - заявил Шольц.

По его словам, для привлечения гастарбайтеров до конца 2023 года будут разработаны новые меры в иммиграционном законодательстве. Шольц утверждает, что федеральное правительство Германии смогло предотвратить масштабный кризис, вызванный эскалацией конфликта на Украине, и стране необходимо продолжает "зеленый переход" через увеличение использования солнечных и ветряных электростанций.

Ранее стало известно, что более трех тысяч граждан Молдавии должны покинуть Германию под угрозой депортации.

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