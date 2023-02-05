Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о потребности в 6 млн новых рабочих мест к 2030 году, сообщает издание Bild am Sonntag.

"К 2030 году нам нужно 6 млн дополнительных рабочих мест на рынке труда Германии. Однако этого будет недостаточно, нужны и специалисты из неевропейских стран", - заявил Шольц.

По его словам, для привлечения гастарбайтеров до конца 2023 года будут разработаны новые меры в иммиграционном законодательстве. Шольц утверждает, что федеральное правительство Германии смогло предотвратить масштабный кризис, вызванный эскалацией конфликта на Украине, и стране необходимо продолжает "зеленый переход" через увеличение использования солнечных и ветряных электростанций.