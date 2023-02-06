Стало известно о подготовке ответа закрывшим консульства в Стамбуле странам

Правительство Турции примет решение в отношении государств, закрывших консульства в Стамбуле, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT.

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Эрдоган уточнил, что МИД Турции вызвал послов этих государств. «Им был предъявлен ультиматум, что или они прекратят так действовать, или цена будет высокой», — подчеркнул глава государства.

По данным журналистов, кабинет министров страны планирует в понедельник, 6 февраля, выработать ответные меры на недавнее закрытие нескольких консульств и дипломатических представительств западных стран.