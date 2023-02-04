В Риме произошли столкновения анархистов с полицией

Столкновения сотрудников правоохранительных органов с анархистами, устроившими шествие в поддержку отбывающего тюремное заключение экстремиста Альфредо Коспито, произошли на востоке Рима. Об этом сообщило в субботу агентство ANSA.

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По его данным, анархисты пытались строить баррикады, а затем начали кидать в полицию разные предметы, в том числе стеклянные бутылки. Силовики применили дубинки. На улице Пренестина манифестанты совершили несколько актов вандализма: они разбили стекла припаркованного автомобиля частной охраны и повредили автобусную остановку.

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Как отмечает ANSA, в ходе столкновений два человека пострадали, трое задержаны.

Активизация анархических ячеек в Италии связана с делом Коспито, члена Неформальной анархической федерации - Международного революционного фронта, ответственного за полсотни экстремистских акций в Европе. Он отбывает длительное тюремное заключение за покушение на менеджера компании ядерного сектора и организацию взрывов у казармы школы карабинеров, в результате которых никто не пострадал, однако акция была расценена судом как "акт политического терроризма".

Коспито отсидел в тюрьме уже 10 лет и в мае прошлого года был переведен под режим особо строгого содержания (обычно применяется к мафиози). Надзорные органы посчитали, что один из лидеров анархистов мог из тюрьмы продолжать руководить акциями соратников. Коспито объявил голодовку в знак протеста почти три месяца назад, и сейчас его состояние здоровья значительно ухудшилось. Его адвокаты говорят, что он находится на грани смерти. Запрос о снятии с Коспито режима особо строго содержания направлен в Минюст Италии, однако власти не торопятся идти навстречу, поскольку считают заключенного террористом. Этот вопрос стал поводом для ожесточенной политической полемики и противостояния правоцентристского правительства во главе с Джорджей Мелони и левоцентристской оппозиции.