В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

На Украине разрешили женщинам-госслужащим пересекать границу с детьми до 18 лет

ТАССиещё 1

Власти Украины разрешили женщинам, состоящим на службе в государственных органах и органах местного самоуправления, пересекать границу страны вместе со своими несовершеннолетними детьми и посещать их за границей. Об этом сообщили в субботу в Государственной пограничной службе Украины.

На Украине разрешили женщинам-госслужащим пересекать границу с детьми до 18 лет
Фото: ТАССТАСС

"Недавно Кабмином были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако украинские женщины-чиновницы могут беспрепятственно посещать своих детей, находящихся за границей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что женщины-чиновницы, которые имеют несовершеннолетних детей, могут пересекать границу, если у них есть свидетельство о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий, что у нее есть ребенок до 18 лет, в базе данных пограничной службы есть отметка о пересечении границы детьми женщины на государственной или муниципальной службе или есть справка о том, что дети состоят на консульском учете за рубежом. Кроме того, за границу женщина-чиновник может выехать вместе со своими несовершеннолетними детьми.

23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий чиновникам, судьям, а также сотрудникам правоохранительных органов ездить за рубеж в отпуск "или с какой-либо другой негосударственной целью". Позднее кабинет министров Украины принял соответствующее постановление, при этом уточнялось, что выезд за границу возможен, в частности, с целью участия в переговорах, для лечения или ухода за несовершеннолетними детьми.

В мире,Владимир Зеленский,Правительство Украины,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители