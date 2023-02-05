На Украине разрешили женщинам-госслужащим пересекать границу с детьми до 18 лет

Власти Украины разрешили женщинам, состоящим на службе в государственных органах и органах местного самоуправления, пересекать границу страны вместе со своими несовершеннолетними детьми и посещать их за границей. Об этом сообщили в субботу в Государственной пограничной службе Украины.

"Недавно Кабмином были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако украинские женщины-чиновницы могут беспрепятственно посещать своих детей, находящихся за границей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что женщины-чиновницы, которые имеют несовершеннолетних детей, могут пересекать границу, если у них есть свидетельство о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий, что у нее есть ребенок до 18 лет, в базе данных пограничной службы есть отметка о пересечении границы детьми женщины на государственной или муниципальной службе или есть справка о том, что дети состоят на консульском учете за рубежом. Кроме того, за границу женщина-чиновник может выехать вместе со своими несовершеннолетними детьми.