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36 минут назад

США закрыли часть воздушного пространства из-за «шпионского шара»

Lenta.ru

США закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации со «шпионским шаром». Об этом сообщает ABC News.

США закрыли часть воздушного пространства из-за «шпионского шара»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как заявили в Федеральном авиационном управлении, американские власти закрывают воздушное пространство в юго-восточной части страны из-за действий Пентагона по «обеспечению нацбезопасности».

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана. Пекин призвал Вашингтон прекратить спекуляции по теме «китайского шпионского аэростата».

В мире,Пентагон,
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