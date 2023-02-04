США закрыли часть воздушного пространства из-за «шпионского шара»

США закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации со «шпионским шаром». Об этом сообщает ABC News.

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Как заявили в Федеральном авиационном управлении, американские власти закрывают воздушное пространство в юго-восточной части страны из-за действий Пентагона по «обеспечению нацбезопасности».