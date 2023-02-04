Экс-разведчик США заявил об уверенности Байдена в проигрыше Киева

Вашингтон уверен в неизбежном поражении киевских властей и начал готовить такой сценарий внутри страны, заявил отставной офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер.

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Российские военные выстраивают мощный ударный кулак, которому киевские власти не смогут ничего противопоставить, заявил Риттер в интервью YouTube каналу Dialogue works, передает РИА «Новости».

Он задал риторический вопрос о том, как можно отправлять военную технику Украине, зная, что ее победа невозможна, по его словам, «поражение Украины неизбежно».

Риттер подчеркнул, что американский президент Джо Байден знает, что после проигрыша ВСУ администрации США нужно будет ответить на вопрос о том, как Россия победила в этом противостоянии.

Отставной офицер пояснил, что к моменту проигрыша киевских властей Вашингтон заявит, что «сделал все возможное», и дал Украине все, чего та просила, включая танки.