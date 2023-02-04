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1 час назад

Экс-разведчик США заявил об уверенности Байдена в проигрыше Киева

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Вашингтон уверен в неизбежном поражении киевских властей и начал готовить такой сценарий внутри страны, заявил отставной офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер.

Экс-разведчик США заявил об уверенности Байдена в проигрыше Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские военные выстраивают мощный ударный кулак, которому киевские власти не смогут ничего противопоставить, заявил Риттер в интервью YouTube каналу Dialogue works, передает РИА «Новости».

Он задал риторический вопрос о том, как можно отправлять военную технику Украине, зная, что ее победа невозможна, по его словам, «поражение Украины неизбежно».

Риттер подчеркнул, что американский президент Джо Байден знает, что после проигрыша ВСУ администрации США нужно будет ответить на вопрос о том, как Россия победила в этом противостоянии.

Отставной офицер пояснил, что к моменту проигрыша киевских властей Вашингтон заявит, что «сделал все возможное», и дал Украине все, чего та просила, включая танки.

В январе Риттер заявлял, что западные страны намеренно растягивают поставки натовской техники Киеву, поскольку осознают неизбежность поражения украинских военных.

В мире,Скотт Риттер,Джозеф Байден,Администрация США,
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