В Вероне прошла манифестация против НАТО и антироссийских санкций

Акция против антироссийских санкций, за выход Италии из НАТО и против поставок оружия Киеву собрала на центральной площади Бра перед знаменитой Ареной в итальянской Вероне более 500 человек. Среди организаторов манифестации, которая состоялась в субботу, - ассоциация "Венето - Россия" и общественное движение "Верона за свободу".

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"Мы считаем НАТО опасной организацией, которая продвигает политику войны, - поделился с корреспондентом ТАСС Пальмарино Дзоккателли, глава "Венето - Россия". - Продолжать вооружать Украину - страну, которой мы знаем, кто управляет, - очень опасно. Кроме того, мы считаем правильным прояснить причины вмешательства Российской Федерации, которая была вынуждена начать специальную военную операцию".

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"Мы выступаем против отправки оружия на Украину и призываем остановить агрессивные действия НАТО и США, которые, похоже, делают все возможное, чтобы спровоцировать более масштабную войну. По нашему мнению, такой риск существует", - добавил собеседник агентства.

Организаторы манифестации развернули большие транспаранты с лозунгами в поддержку выхода Италии из НАТО и против антироссийских санкций. Некоторые участники принесли российские флаги. По словам Дзоккателли, манифестация прошла без инцидентов. С лета 2022 года в Италии неоднократно проводились акции в поддержку РФ и против распространения русофобии, в том числе в итальянских СМИ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Die Welt, что альянс не является и не намерен становиться стороной конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его слова ложью. Она отметила, что фактически НАТО и коллективный Запад в целом воюют с Россией руками киевского режима, поэтому они манипулируют темой мирных переговоров. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву назвал смешными разговоры о том, что НАТО не воюет против России, а только вооружает Украину.