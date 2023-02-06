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7 минут назад

Премьер Польши допустил начало третьей мировой войны из-за Украины

Lenta.ruиещё 2

Конфликт на Украине закончится лишь после того, как Россия решит уйти с территории республики. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанской газете El Mundo.

Премьер Польши допустил начало третьей мировой войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Конец этой войне наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме», — сказал глава польского кабмина.

Названы условия начала третьей мировой войны

На вопрос журналиста, предусматривает ли такой уход силовое принуждение Москвы в виде начала третьей мировой войны, Моравецкий заявил, что в Варшаве рассматривают все сценарии.

В мире,Матеуш Моравецкий,
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