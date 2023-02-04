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58 минут назад

Во Франции отвергли участие в конфликте на Украине

Илья Родин

Париж направляет вооружения и военную технику Украине в соответствии со статьей Устава ООН о самообороне государств, рассказала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр. Таким образом, добавила она, страна не является стороной - участницей конфликта с Россией, пишет РБК.

Во Франции отвергли участие в конфликте на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лежандр подчеркнула, что Франция не ведет военных действий против России. Она добавила, что их не ведут также европейские партнеры страны и американские военнослужащие.

Статья 51 Устава ООН предусматривает, что поставки ведущему самооборону государству не являются совместным участием в военных действиях, пояснила дипломат.

Франция намерена передать Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR

По ее оценке, независимо от того, какая техника будет поставлена, предназначенная для наступления или обороны, не следует говорить об участии Парижа в конфликте.

Она уточнила, что военная помощь ВСУ предоставляется с тем, чтобы Украина вернула свои суверенитет и территориальную целостность.

Время переговоров пока не пришло, отметила Лежандр. Она резюмировала, что решать, когда оно все же наступит, предстоит украинцам.

Ранее в МИД России раскритиковали высказывания пресс-секретаря о причинах звонков французских официальных лиц президенту России Владимиру Путину.

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