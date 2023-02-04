Во Франции отвергли участие в конфликте на Украине

Париж направляет вооружения и военную технику Украине в соответствии со статьей Устава ООН о самообороне государств, рассказала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр. Таким образом, добавила она, страна не является стороной - участницей конфликта с Россией, пишет РБК.

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Лежандр подчеркнула, что Франция не ведет военных действий против России. Она добавила, что их не ведут также европейские партнеры страны и американские военнослужащие.

Статья 51 Устава ООН предусматривает, что поставки ведущему самооборону государству не являются совместным участием в военных действиях, пояснила дипломат.

По ее оценке, независимо от того, какая техника будет поставлена, предназначенная для наступления или обороны, не следует говорить об участии Парижа в конфликте.

Она уточнила, что военная помощь ВСУ предоставляется с тем, чтобы Украина вернула свои суверенитет и территориальную целостность.

Время переговоров пока не пришло, отметила Лежандр. Она резюмировала, что решать, когда оно все же наступит, предстоит украинцам.