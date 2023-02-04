В Швейцарии выступили против возврата ФРГ 30 танков Leopard

Большинство членов комитета по безопасности Сената Швейцарии проголосовало против возвращения ФРГ 30 основных боевых танков Leopard. Решение опубликовано на официальном сайте парламента.

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Согласно документу, Комиссия отклонила идею о выводе из эксплуатации и возвращению Германии 30 из 96 танков Leopard 87, «которые в настоящее время списаны швейцарской армией».

В Комиссии объяснили свое решение тем, что оно могло бы нарушить принцип равенства, закрепленный в законе о нейтралитете.

Уточняется, что меньшинство предлагало проявить солидарность с партнерами и все же отправить швейцарскую военную технику ВСУ.