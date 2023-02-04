В Швейцарии выступили против возврата ФРГ 30 танков Leopard

Большинство членов комитета по безопасности Сената Швейцарии проголосовало против возвращения ФРГ 30 основных боевых танков Leopard. Решение опубликовано на официальном сайте парламента.
Согласно документу, Комиссия отклонила идею о выводе из эксплуатации и возвращению Германии 30 из 96 танков Leopard 87, «которые в настоящее время списаны швейцарской армией».
В Комиссии объяснили свое решение тем, что оно могло бы нарушить принцип равенства, закрепленный в законе о нейтралитете.
Уточняется, что меньшинство предлагало проявить солидарность с партнерами и все же отправить швейцарскую военную технику ВСУ.
Напомним, что Panzer 87 «Leopard» является лицензионной версией основного боевого танка ФРГ Leopard 2A4. Первые 35 машин были поставлены крупной немецкой машиностроительной компанией «Kraus-Maffei» в 1987 году, остальные производились непосредственно в Швейцарии. Всего на вооружение поступило 380 танков.