Зеленский лишил гражданства Украины 10 человек

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны несколько человек, в том числе бывших министров, занимавших свои посты при президенте Викторе Януковиче. Об этом в субботу со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило агентство РБК-Украина.

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

Агентство приводит имена десяти человек, в том числе бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, бывшего главы МВД Виталия Захарченко, экс-руководителя Службы безопасности Украины Александра Якименко, бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны и экс-главы администрации президента Украины Андрея Клюева. Все они занимали свои должности при президенте Викторе Януковиче.

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Также среди тех, кого лишили украинского паспорта, указаны депутат Одесского городского совета от ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Баранский, депутат Харьковского областного совета от ОПЗЖ Никита Шенцев и еще три человека.

Утверждается, что все лица, включенные в этот список, имеют гражданство РФ.

В субботу Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что подписал документы, направленные на "очищение" страны от людей, которые находятся на стороне России. "Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства", - сказал он.