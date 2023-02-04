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1 час назад

Ливия призвала международные нефтяные компании вернуться в страну

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба призвал международные нефтяные компании вернуться к своей деятельности в Триполи. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство Anadolu.

Ливия призвала международные нефтяные компании вернуться в страну
Фото: Aboodi Vesakaran / UnsplashAboodi Vesakaran / Unsplash

Политик сообщил о восстановлении стабильности в Ливии и выразил надежду на возвращение иностранных нефтяных компаний.

В письменном заявлении правительства страны говорится, что Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) организовала в Триполи форум на тему «Поддержка нефтегазового сектора». В мероприятии участвовали ливийские министры, официальные лица страны, а также представители международных энергетических компаний, в том числе итальянской Eni, французской Total, американской ConocoPhillips, испанской Repsol, австрийской OMV и немецкой Wintershall.

Ранее сообщалось, что базирующееся в Триполи Правительство национального единства Ливии предложило российским нефтяным компаниям вернуться к переговорам с NOC. По словам министра нефти Мухаммеда Ауна, ранее компании «Татнефть» и «Газпром» получали участки на разведку.

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