Вероятность возвращения Джонсона и Трасс в британскую политику оценили

Тренд с возвращением в политику экс-премьеров Великобритании не свойственен для королевства, считает профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина. В беседе с «Лентой.ру» она оценила вероятность перезапуска политической карьеры бывших глав правительства страны Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Это очень интересный тренд, потому что все предыдущие политические деятели, которые занимали пост премьер-министра, не возвращались в активную политическую деятельность. Скорее, они занимались вопросами лоббирования каких-нибудь крупных политических интересов, занимали посты в каких-нибудь международных организациях, писали мемуары на досуге. Они не заявляли, что готовы вновь занять должность премьер-министра», — объяснила она.

Видео дня

Идея снова активно заняться политикой связана с тем, что Джонсон и Трасс считают свой потенциал не до конца реализованным, полагает Наталья Еремина.

«С одной стороны, это можно интерпретировать так, что есть такие лидеры, которые отличаются от предшествующих персон. Но вряд ли можно их считать неотыгранными картами, потому что есть опросы общественного мнения. Если спросить британцев, они бы не стали голосовать вновь и поддерживать партию, где подобные лидеры», — считает политолог.

Как сообщает The Times, двое последних британских премьеров намерены продолжить карьеру. Трасс собирается оппонировать действующему главе правительства Риши Сунаку по вопросам экономики, а Джонсон хочет призвать власти активнее помогать Украине.

20 октября премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс объявила об отставке. Она признала, что не справляется с обязанностями. Срок ее полномочий стал самым коротким в истории страны — 45 дней. Среди возможных причин ее решения была названа ошибочная и недальновидная налоговая реформа, суть которой она не донесла ни до общества, ни до инвесторов.