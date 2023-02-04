В Турции назвали последнюю «козырную карту» внешней политики США

Вашингтон применяет различные способы для того, чтобы увеличить свое влияние в других государствах, рассказала обозреватель Хилал Каплан в статье для Sabah. Она добавила, что основным «козырем» у США все же остается язык угроз.

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Эксперт подчеркнула, что среди методов США есть ограничительные меры, угрозы, интервенции, государственные перевороты.

Вместе с тем, отметила она, планета значительно изменилась. Разнообразные меры, применяемые американскими властями, представляются уже не столь устрашающими, как ранее.

В результате, Белый дом, который всегда гордился способностью решать проблемы за счет soft power («мягкой силы»), в настоящее время выкладывает на стол только один, последний, козырь - язык угроз, подчеркнула Каплан.

Эксперт напомнила, что в июле 2016 года оппозиция предприняла в Турции попытку госпереворота. Она оказалась неудачной, поэтому Штаты стали применять угрозы и шантаж, так как «другого оружия у них просто не осталось», констатировала она.