В США спрогнозировали возможную дату отлета китайского аэростата

Китайский воздушный шар может покинуть небо США уже в субботу утром, исходя из модели прогнозирования NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований). Об этом сообщает СNN.

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В Пентагоне сообщили, что воздушный шар, как ожидается, достигнет восточного побережья, а затем уйдет в море на юго-востоке, недалеко от Каролины.

Объект, который США отслеживали несколько дней, был замечен в среду над Биллингсом, штат Монтана, и, как полагают, пролетел над западной Канадой и Аляской. Пентагон решил не сбивать его из соображений безопасности людей на земле.

В итоге шар размером в три автобуса пролетел через всю территорию США с северо-запада на юго-восток. В частности, он пересек Монтану, где расположены шахты с межконтинентальными ракетами.

Объект находится на высоте примерно 18,3 тысяч метров

По данным Associated Press, высокопоставленный представитель Пентагона сообщил журналистам, что у них «очень высокая уверенность» в том, что это китайский высотный аэростат, собирающий информацию о секретных объектах в Америке.