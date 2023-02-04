Чавушоглу назвал препятствие для вступления Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что террористические организации создают помехи для вступления Швеции в НАТО.

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию на странице министра в Twitter.

«Террористические организации закладывают мины, особенно на пути Швеции к членству в НАТО. Швеция специально наступает на эти мины. Она может очистить их, если захочет», — сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция не может награждать тех, кто «не выполняет договорённости».

После выполнения обязательств, взятых Стокгольмом, Анкара будет готова обсудить вопрос, добавил он.

В конце января глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что Швеция прервала процесс вступления в НАТО из-за акций с осквернением Корана и выразил надежду, что договорённостей по расширению НАТО с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле.