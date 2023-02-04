МИД Франции назвал основную причину звонков Макрона Путину

«Президент Франции Эмманюэль Макрон звонит президенту РФ Владимиру Путину в основном по просьбе президента [ Украины ] Владимира Зеленского и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога», — сказала Лежандр.

По ее словам, в Париже видят, что на настоящий момент в основном разговор идет посредством оружия, и посредством оружия время переговоров еще не наступило. В министерстве уверены, что наступит момент, когда украинцы, учитывая оказываемую им поддержку, решат, что наступило время для переговоров, поэтому ведомство считает полезным сохранение канала для диалога.