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50 минут назад

МИД Франции: Макрон звонит Путину в основном по просьбе Зеленского

Газета.Ru

Официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу RTVI заявил, что министерство находит важным сохранение канала диалога с Россией открытым, чтобы урегулировать украинский конфликт.

МИД Франции назвал основную причину звонков Макрона Путину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Президент Франции Эмманюэль Макрон звонит президенту РФ Владимиру Путину в основном по просьбе президента [Украины] Владимира Зеленского и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога», — сказала Лежандр.

По ее словам, в Париже видят, что на настоящий момент в основном разговор идет посредством оружия, и посредством оружия время переговоров еще не наступило. В министерстве уверены, что наступит момент, когда украинцы, учитывая оказываемую им поддержку, решат, что наступило время для переговоров, поэтому ведомство считает полезным сохранение канала для диалога.

Лежандр отметила, что важен не только факт сохранения каналов диалога, а также тот факт, что Франция старается озвучивать вопросы, поднимаемые украинской стороной.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет продолжать диалог с Россией.

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