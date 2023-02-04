Эксперт спрогнозировал судьбу Евросоюза в случае принятия Украины

Евросоюзу грозит банкротство в том случае, если Украина будет принята в организацию, рассказал редактор газеты The Telegraph Джеймс Крисп. Это является основной причиной, по которой Брюссель не торопится ратифицировать заявку Киева, добавил он. Об этом пишет РИА «Новости».

ЕС опасается банкротства, пояснил Крисп, поэтому не предпринимает необходимых мер для ускорения вступления Украины в блок.

Эксперт уточнил, что после вступления страны в организацию, Брюсселю придется в обязательном порядке представить ей сотни миллиардов евро финансовой помощи.

По его словам, решение о выделении крупных денежных сумм потребует также пересмотра правил. Этот процесс будет «длительным и мучительным».

Кроме того, отметил эксперт, Киев затребует помощь из фондов, предназначенных для повышения уровня жизни во всем Евросоюзе. При этом платить Украина будет значительно меньше, чем получать. Это вызовет возмущение у других членов организации.