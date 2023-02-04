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1 час назад

Эксперт спрогнозировал судьбу Евросоюза в случае принятия Украины

Илья Родин

Евросоюзу грозит банкротство в том случае, если Украина будет принята в организацию, рассказал редактор газеты The Telegraph Джеймс Крисп. Это является основной причиной, по которой Брюссель не торопится ратифицировать заявку Киева, добавил он. Об этом пишет РИА «Новости».

Эксперт спрогнозировал судьбу Евросоюза в случае принятия Украины
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

ЕС опасается банкротства, пояснил Крисп, поэтому не предпринимает необходимых мер для ускорения вступления Украины в блок.

Эксперт уточнил, что после вступления страны в организацию, Брюсселю придется в обязательном порядке представить ей сотни миллиардов евро финансовой помощи.

По его словам, решение о выделении крупных денежных сумм потребует также пересмотра правил. Этот процесс будет «длительным и мучительным».

Кроме того, отметил эксперт, Киев затребует помощь из фондов, предназначенных для повышения уровня жизни во всем Евросоюзе. При этом платить Украина будет значительно меньше, чем получать. Это вызовет возмущение у других членов организации.

Среди важных причин следует назвать также то, напомнил Крисп, что многие государства ожидали и ожидают вступления в Евросоюз годами. В частности, Хорватию приняли через 10 лет после того, как она подала заявку.

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