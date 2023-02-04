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17 минут назад

«Турецкие авиалинии» отменили свыше 200 рейсов из Стамбула

Илья Родин

Представитель авиакомпании Turkish Airlines рассказал в субботу, 4 февраля, что из-за плохих погодных условий отменяется прием и вылет 238 рейсов из Стамбульского международного аэропорта. Об этом пишет ТАСС.

«Турецкие авиалинии» отменили свыше 200 рейсов из Стамбула
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе уточнили, что отменяются рейсы, намеченные на 5 и 6 февраля.

Пассажирам следует проверить статус своих рейсов на официальном сайте перевозчика, подчеркнули в Turkish Airlines.

По данным агентства, в пятницу, 3 февраля, авиаперевозчик предупредил о возможных значительных изменениях в графике полетов из-за сильного снегопада, который может обрушиться на Стамбул в воскресенье, 5 февраля.

В мире,Turkish Airlines,
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