«Турецкие авиалинии» отменили свыше 200 рейсов из Стамбула

Представитель авиакомпании Turkish Airlines рассказал в субботу, 4 февраля, что из-за плохих погодных условий отменяется прием и вылет 238 рейсов из Стамбульского международного аэропорта. Об этом пишет ТАСС.

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В пресс-службе уточнили, что отменяются рейсы, намеченные на 5 и 6 февраля.

Пассажирам следует проверить статус своих рейсов на официальном сайте перевозчика, подчеркнули в Turkish Airlines.