«Турецкие авиалинии» отменили свыше 200 рейсов из Стамбула

Представитель авиакомпании Turkish Airlines рассказал в субботу, 4 февраля, что из-за плохих погодных условий отменяется прием и вылет 238 рейсов из Стамбульского международного аэропорта. Об этом пишет ТАСС.
В пресс-службе уточнили, что отменяются рейсы, намеченные на 5 и 6 февраля.
Пассажирам следует проверить статус своих рейсов на официальном сайте перевозчика, подчеркнули в Turkish Airlines.
По данным агентства, в пятницу, 3 февраля, авиаперевозчик предупредил о возможных значительных изменениях в графике полетов из-за сильного снегопада, который может обрушиться на Стамбул в воскресенье, 5 февраля.