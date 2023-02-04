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24 минуты назад

Помощник премьера Японии Араи лишился должности из-за заявления о сексуальных меньшинствах

Слово и Дело

Помощник премьер-министра Японии Масаеси Араи сложит свои полномочия из-за заявления о сексуальных меньшинствах. Соответствующее решение принял глава кабмина Фумио Кисида.Ранее Араи дал понять представителям СМИ, что «не хотел бы жить по соседству» с парами нетрадиционной сексуальной ориентации. Он признался, что ему было бы «омерзительно даже их видеть». Впоследствии помощник японского премьера попросил прощения за сказанное.

Помощник премьера Японии лишился должности из-за заявлений об ЛГБТ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я отношусь к данному вопросу очень серьезно, поэтому принял решение отстранить его (Араи. — Прим. ред.) с должности. Это естественно, что я ощущаю ответственность за его назначение», — отметил Кисида.

По данным агентства Киодо, в дальнейшем кресло Араи займет Есинори Ито. До этого он возглавлял подразделение канцелярии Кисиды по вопросам экономики, торговли и промышленности.Материал предназначен для лиц старше 16 лет.

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