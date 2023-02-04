Помощник премьера Японии лишился должности из-за заявлений об ЛГБТ

Помощник премьер-министра Японии Масаеси Араи сложит свои полномочия из-за заявления о сексуальных меньшинствах. Соответствующее решение принял глава кабмина Фумио Кисида.Ранее Араи дал понять представителям СМИ, что «не хотел бы жить по соседству» с парами нетрадиционной сексуальной ориентации. Он признался, что ему было бы «омерзительно даже их видеть». Впоследствии помощник японского премьера попросил прощения за сказанное.