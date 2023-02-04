В Турции анонсировали запуск газового хаба в стране в 2023 году

Специалисты завершают работы по созданию в Турции мощного газораспределительного центра, рассказал глава Минэнерго страны Фатих Донмез. Об этом пишет агентство «Анадолу».

Фото: "Турецкий поток" "Турецкий поток"

Министр выразил надежду, что первая торговая операция на хабе будет осуществлена в 2023 году.

Донмез уточнил, что Анкара провела переговоры по вопросу газового хаба с несколькими государствами. Представители всех стран, с которыми тема обсуждалась, выразили готовность поддержать турецкий проект, добавил он.

Ключевой задачей для державы является обеспечение энергобезопасности, подчеркнул министр.

Напомним, что ранее высокопоставленные лица в России выступили с инициативой прокладки дополнительных трубопроводов из РФ в Турцию.