В Турции анонсировали запуск газового хаба в стране в 2023 году

Специалисты завершают работы по созданию в Турции мощного газораспределительного центра, рассказал глава Минэнерго страны Фатих Донмез. Об этом пишет агентство «Анадолу».
Министр выразил надежду, что первая торговая операция на хабе будет осуществлена в 2023 году.
Донмез уточнил, что Анкара провела переговоры по вопросу газового хаба с несколькими государствами. Представители всех стран, с которыми тема обсуждалась, выразили готовность поддержать турецкий проект, добавил он.
Ключевой задачей для державы является обеспечение энергобезопасности, подчеркнул министр.
Напомним, что ранее высокопоставленные лица в России выступили с инициативой прокладки дополнительных трубопроводов из РФ в Турцию.
Аналитики подчеркнули, что Москва может вернуть себе первое место среди ведущих поставщиков энергоресурсов в европейские страны. Это будет достигнуто, прежде всего, за счет постройки крупного хаба на турецкой территории.