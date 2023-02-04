В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
53 минуты назад

В Киеве отреагировали на заявление Медведева о последствиях ударов по Крыму

Lenta.ruиещё 11

Киев может пытаться взять Крым, применяя любые инструменты. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

В Киеве отреагировали на заявление Медведева о последствиях ударов по Крыму
Фото:  Unsplash Unsplash

Таким образом политик отреагировал на заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, назвавшего последствия возможных ударов по Крыму со стороны Украины. По мнению Подоляка, подобные выступления являются попыткой запугать украинские власти.

Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму

Ранее Медведев пригрозил в случае ударов Украины по Крыму.

«Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — сказал он в ответ на вопрос журналистки Наданы Фридрихсон.

Зампред главы Совбеза также заявлял о готовности применять все виды оружия в случае ударов по России. Он напомнил, что Москва будет действовать в соответствии с характером поступающих угроз.

В мире,СВО,Михаил Подоляк,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Пентагон,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители