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40 минут назад

NYT: Заявления Блинкена усилили напряженность между США и Китаем

Российская Газета

Инцидент с аэростатом КНР в воздушном пространстве США и заявление госсекретаря Энтони Блинкена усилили растущую напряженность между США и Китаем, пишет газета The New York Times.

СМИ: Заявления Блинкена усилили напряженность между США и Китаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В штате Монтана над Скалистыми горами был замечен китайский "аэростат-шпион", который, по словам Пентагона, не представлял угрозы для Соединенных Штатов. При этом госсекретарь назвал слежку со стороны КНР "безответственным актом" и "явным нарушением суверенитета США и международного права".

МИД КНР объяснил появление своего зонда в небе США

Блинкен планировал отправиться в пятницу вечером в поездку в Пекин, которая стала бы первым визитом на таком уровне с 2018 года. Ожидалось, что он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит широкий круг вопросов. Однако госсекретарь позвонил высокопоставленному чиновнику внешней политики КНР Ван И и сказал, что откладывает свою поездку из-за воздушного шара. Со своей стороны китайский представитель отметил, что "Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдал международное право".

На сайте МИД Китая говорится, что Ван И призвал обе стороны "избегать ошибочных суждений и управлять своими разногласиями". В сообщении при этом не упоминалась отмена поездки госсекретаря Блинкена.

К полудню пятницы воздушный шар достиг Канзаса, где он иногда зависал или двигался со скоростью до 100 километров в час, сообщили представители Пентагона. США использовали свои собственные методы наблюдения для мониторинга и изучения шара, включая развертывание самолетов.

В мире,Энтони Блинкен,Цзиньпин Си,Пентагон,
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