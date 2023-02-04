СМИ: Заявления Блинкена усилили напряженность между США и Китаем

Инцидент с аэростатом КНР в воздушном пространстве США и заявление госсекретаря Энтони Блинкена усилили растущую напряженность между США и Китаем, пишет газета The New York Times.

В штате Монтана над Скалистыми горами был замечен китайский "аэростат-шпион", который, по словам Пентагона, не представлял угрозы для Соединенных Штатов. При этом госсекретарь назвал слежку со стороны КНР "безответственным актом" и "явным нарушением суверенитета США и международного права".

Блинкен планировал отправиться в пятницу вечером в поездку в Пекин, которая стала бы первым визитом на таком уровне с 2018 года. Ожидалось, что он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит широкий круг вопросов. Однако госсекретарь позвонил высокопоставленному чиновнику внешней политики КНР Ван И и сказал, что откладывает свою поездку из-за воздушного шара. Со своей стороны китайский представитель отметил, что "Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдал международное право".

На сайте МИД Китая говорится, что Ван И призвал обе стороны "избегать ошибочных суждений и управлять своими разногласиями". В сообщении при этом не упоминалась отмена поездки госсекретаря Блинкена.