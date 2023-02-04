Губернатор Монтаны прокомментировал видео со «взрывом» в небе над штатом

Губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте прокомментировал видео со «взрывом» в небе над штатом, которое появилось в социальных сетях. Его слова в эфире телеканала Fox News передает портал Montana Talks.

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Как объяснил Джанфорте, его поставили в известность о ситуации всего за несколько минут до выхода в эфир.

«Мы следим за ситуацией. Я разговариваю с нашей Национальной гвардией, чтобы узнать, есть ли у них дополнительная информация», — добавил он.