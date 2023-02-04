МИД КНР нашел объяснение появлению своего зонда в небе США

Министерство иностранных дел Китая объяснило появление своего метеозонда в воздушном пространстве США отклонением от намеченного курса в связи с сильным ветром и выразило решительный протест неправомерным нападкам со стороны Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба китайского МИД.

Фото: AP AP

"Что касается китайского беспилотного дирижабля, который в результате форс-мажорных обстоятельств вторгся в воздушное пространство США, то Китай провел проверку и предоставил ответ американской стороне", - сказано в заявлении.

Согласно ответу внешнеполитического ведомства Китая, аэростат носит гражданский характер и используется для научных исследований, таких как метеорология.

Под влиянием западного ветра и ограниченных возможностей управления зонд существенно отклонился от намеченного маршрута. Согласно информации пресс-службы, КНР всегда строго соблюдает международное право, уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств и никогда преднамеренно и никогда не нарушает территорию и воздушное пространство какой-либо страны. Но некоторые политики и СМИ "воспользовались" этим поводом для нападок и дискредитации Китая, указали в министерстве.