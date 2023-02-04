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1 час назад

МИД КНР объяснил появление своего зонда в небе США отклонением от курса из-за ветра

Газета.Ru

Министерство иностранных дел Китая объяснило появление своего метеозонда в воздушном пространстве США отклонением от намеченного курса в связи с сильным ветром и выразило решительный протест неправомерным нападкам со стороны Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба китайского МИД.

МИД КНР нашел объяснение появлению своего зонда в небе США
Фото: APAP

"Что касается китайского беспилотного дирижабля, который в результате форс-мажорных обстоятельств вторгся в воздушное пространство США, то Китай провел проверку и предоставил ответ американской стороне", - сказано в заявлении.

Согласно ответу внешнеполитического ведомства Китая, аэростат носит гражданский характер и используется для научных исследований, таких как метеорология.

Под влиянием западного ветра и ограниченных возможностей управления зонд существенно отклонился от намеченного маршрута. Согласно информации пресс-службы, КНР всегда строго соблюдает международное право, уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств и никогда преднамеренно и никогда не нарушает территорию и воздушное пространство какой-либо страны. Но некоторые политики и СМИ "воспользовались" этим поводом для нападок и дискредитации Китая, указали в министерстве.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера сообщал, что американские военные на протяжении последних нескольких дней отслеживают предполагаемый китайский разведывательный воздушный шар над севером страны. Позднее Райдер заявлял, что появление китайского зонда в воздушном пространстве США нарушает международное право. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал инцидент с метеозондом КНР "нарушением суверенитета США".

В мире,Патрик Райдер,Энтони Блинкен,Пентагон,
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